Superati i vincoli: il Barcellona ha registrato Dani Olmo in rosa

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Il Barcellona è riuscito, dopo giorni di attesa, a registrare in Liga il nuovo acquisto Dani Olmo, che dovrebbe così poter esordire in serata contro il Rayo Vallecano. Il centrocampista spagnolo arrivato dal Lipsia ha saltato le prime due partite del campionato perchè il club catalano non riusciva a rispettare le regole finanziarie imposte dalla Liga per il tesseramento dei giocatori. Tuttavia, dopo aver permesso a Ilkay Gundogan di tornare al Manchester City e aver prestato Clement Lenglet all'Atletico Madrid, il Barcellona è riuscito a inserire Olmo nella lista per l'anticipo della seconda giornata, che si gioca in turno infrasettimanale.

Secondo i media spagnoli, anche la lunga assenza per infortunio del difensore Andreas Christensen, che ha un problema al tendine d'Achille, ha dato al Barcellona un maggiore margine di manovra finanziario con la Liga. Olmo, uno dei migliori giocatori della nazionale spagnola che ha vinto Euro 2024, è stato pagato 60 milioni di euro dal club blaugrana. (ANSA).