Supercannonieri 2020/21 in Italia: Lukaku in testa, Calhanoglu aggancia Ronaldo

Tra i giocatori protagonisti nell'inizio della stagione 2020/21 senza dubbio figurano due delle stelle del prossimo derby di Milano: Lukaku e Calhanoglu. Guardando ai giocatori che hanno segnato di più in questi primi impegni stagionali, in particolare, tra i giocatori della Serie A si segnalano proprio l'attaccante belga e il trequartista turco. Lukaku, tra impegni con l'Inter e in nazionale, è arrivato già a quota 6 gol mentre Calhanoglu ha già segnato 5 reti. Dat importanti per due dei trascinatori delle rispettive squadre.