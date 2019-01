Non si placano le polemiche per la decisione della Federcalcio di disputare la finale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Sulla questione, come riporta La Gazzetta dello Sport, è intervenuta anche Giulia Bongiorno, ministro per la pubblica amministrazione: "Non bisogna accettare le discriminazioni - ha dichiarato - perché chi lo fa ne diventa complice".