Supercoppa a Gedda, sit-in di protesta davanti alla sede della Juve

La scelta della Lega Serie A di disputare la finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Juventus a Gedda, in Arabia Saudita, ha scatenato aspre polemiche a causa delle limitazioni imposte alle donne. Molti esponenti politici hanno chiesto alla Federcalcio di annullare l’evento e spostare la partita in un’altra Nazione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Radicali Italiani e +Europa hanno organizzato un sit-in di protesta per oggi davanti alla sede della Juventus. "A fronte di un’intollerabile discriminazione, riteniamo inaccettabile la decisione assunta dalla serie A di portare la Supercoppa a Gedda, senza alcuna garanzia per le tifose". I partecipanti al sit-in porteranno un segno rosso sul viso per chiedere alla Lega di tornare indietro.