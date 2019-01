Supercoppa, Di Stefano (5 Stelle): "Polemica ridicola"

Anche il sottosegretario agli esteri, Manlio Di Stefano, ha detto la sua sull’argomento del momento: la Supercoppa Italiana a Gedda, in Arabia Saudita. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in un post pubblicato sul blog delle stelle ha parlato di "ipocrisia dilagante in tutti i settori della società" e di "polemica ridicola". "Vi state accorgendo solo oggi - ha aggiunto - che nei Paesi dove vige la sharia le libertà personali sono limitate? Se ve ne siete accorti solo adesso (nonostante la sede della Supercoppa fosse decisa da mesi) meglio tardi che mai, ma siete arrivati nella battaglia più stupida, quella su una partita di calcio organizzata da un’associazione privata come la Lega Serie A che non ha, quindi e per fortuna, nessun mandato politico. Miccichè ha ragione perché il sistema calcio non può assurgere ad autorità sui temi di politica internazionale".