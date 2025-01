Supercoppa Italiana in Arabia, la prima è un flop: stadio mezzo vuoto per Inter-Atalanta

Inter-Atalanta, prima semifinale di Supercoppa Italiana, è già un mezzo flop. Ma non per quanto si vede in campo, visto che le squadre sono forti e si affrontano a viso aperto, ma per tutto il contorno: lo stadio Al-Awwal Park di Riyad è infatti mezzo vuoto. Ennesima dimostrazione di come la Supercoppa Italiana giocata in Arabia sia solo una questione economica, mettendo in secondo piano il tifo e la passione dei tifosi.