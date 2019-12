Supercoppa Italiana, si studia il modello spagnolo: fase finale a 4 squadre

Una nuova rivoluzione, stavolta non nel luogo di disputa, ma nel format, potrebbe investire la Supercoppa Italiana, che Lazio e Juventus si apprestano a giocarsi a Riad (seconda volta in Arabia Saudita). Si valuta il modello spagnolo come esempio: la Liga, dall’8 al 12, porterà a Gedda il Valencia (vincitore della Coppa del Re), il Real Madrid (non è arrivato in finale di Coppa del Re dove c’era il Barcellona, ma si è piazzato terzo nella Liga), il Barcellona (vincitore della Liga) e l'Atletico Madrid (secondo nella Liga) per assegnare il trofeo con due semifinali e una finale.

I numeri parlano chiaro - 30 milioni ovvero 10 a partita per il format iberico, mentre la Supercoppa Italiana attualmente ne frutta 7,5. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, una riflessione su un cambio di modalità verrà fatto in Lega Serie A, che intanto ragiona anche su un possibile rinnovo con l'Arabia Saudita, visto gli ottimi numeri che ha fruttato nella prima edizione.