Supercoppa, Juventus-MIlan 0-0 al primo tempo: equilibrio a Gedda

Primo tempo in equilibrio al King Abdullah Sports City. I rossoneri giocano un buon match, ma faticano a creare pericoli dalle parti di Szczesny (solo un tiro nel finale di Calhanoglu). La Juve crea maggiori grattacapi a Donnarumma: prima Douglas Costa, poi Cancelo e Cristiano Ronaldo mettono in apprensione il portierone milanista, ma non inquadrano la porta. Poco dopo la mezzora Cutrone, lanciato a rete, viene fermato per un fuorigioco molto dubbio. Le due squadre si temono e si vede. Buona la prova di Paquetà, autore di alcuni numeri di alto livello.