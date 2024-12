Supercoppa, Padovan: "Il Milan può chiedere poco. Sarebbe molto approdare in finale"

vedi letture

Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato in studio a Sky Sport 24 e ha commentato le prime parole da allenatore del Milan di Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese si è presentato in conferenza stampa.

Le parole di Padovan sugli obiettivi del Milan per la Supercoppa: "Obiettivi per il Milan in Supercoppa? In una competizione del genere può chiedere poco e quindi tutto quello che otterrà sarà molto. Molto sarebbe approdare in finale, vuol dire eliminare la Juve, e misurarsi contro Atalanta o Inter: le migliori fin qua con il Napoli. Il Milan può testarsi: se riuscisse a farlo in una finale è già un passo in avanti. Poi l'obiettivo è dichiarato, il quarto posto".