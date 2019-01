Supercoppa, Associated Press: Qatar scrive a Lega A per spostare sede

La Associated Press spiega che il canale beIN Sports, di proprietà del governo del Qatar, ha chiesto alla Lega Calcio italiana di non disputare la Supercoppa in programma il 16 gennaio in Arabia Saudita. Il Qatar, infatti, accusa la Nazione di copertura pirata e di mettere in luce le proteste degli attivisti per i diritti umani. Il CEO di beIN, Yousef Al-Obaidly, ha scritto alla controparte della Lega di A, Luigi De Siervo, chiedendo di "combattere la battaglia comune contro la pirateria". La tv araba, infatti, sovrapporrebbe il logo beoutQ a quello della tv qatariota. "Con tutte le Nazioni che avreste potuto scegliere, avete scelto quello che non rispetta i diritti e la proprietà intellettuale. La Lega di A non sarebbe riuscita a mantenere i suoi doveri nella cominità sportiva". Mentre i biglietti per la gara del King Abdullah Stadium sono stati esauriti in due giorni, Al-Obaidly ha chiesto alla Lega di A di riconsiderare "se sia opportuno procedere con la gara a Jeddah quando altre opzioni restano disponibili anche in altri slot". La Supercoppa in Arabia Saudita resta nel mirino da tempo, mentre la Lega di A non ha ancora dato sua risposta alla AP.