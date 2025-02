Superficialità e zero cura dei dettagli: Milan, così diventa davvero difficile la corsa al quarto posto

vedi letture

Difficile commentare il Milan in questa stagione. Tra alti e bassi i rossoneri hanno raccolto poco, pochissimo in campionato, "buttato via" L'accesso agli ottavi di finale di Champions League, conquistato una Supercoppa Italiana di cuore aspettando anche il percorso in Coppa Italia, per niente scontato. Contro il Torino la squadra di Conceicao è apparsa, ancora una volta scarica di emozioni e tensione.

Attenzione, la prestazione è stata anche decisamente positiva nel suo complesso, visto il voto del portiere del Torino a fine gara e le molteplici parate ed interventi effettuati durante la gara. Ma i gol subiti e la totale mancanza di attenzione dei dettagli fa rabbrividire.

Questa squadra gioca quasi con la spina staccata, o forse attaccata ma destinata a cadere per terra quasi sempre. Gli episodi poi non girano mai a favore del Milan, e in una stagione così se viene a mancare anche la fortuna.. diventa davvero complicato analizzare partite e prestazioni.

Conceiçao non vuole mollare e replica forte

"Voglio dire una cosa veramente col cuore: non è finita la stagione, noi siamo qua forti, forti, per arrivare fino a fine stagione per il quarto posto. Starò a Milanello a lavorare giorno e notte: non mi frega niente, farò ore e ore per il quarto posto".