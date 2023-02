Superlega, il giudizio decisivo sarà quello della Corte Ue di Lussemburgo a marzo

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

La storia della Superlega, pur a due anni di distanza, non smette di far parlare di sè a causa degli strascichi legali che si è portata dietro. Nonostante una recente ordinanza del Tribunale di Madrid che avrebbe vietato a Uefa e Fifa di poter imporre sanzioni ai tre club rimasti in piedi ufficialmente in questa faccenda (Real, Barcellona e Juventus), l'unico momento realmente decisivo sarà verosimilmente il prossimo marzo. Allora la Corte Ue di Lussemburgo si pronuncerà e tutti gli altri giudici europei, compresi quelli spagnoli, dovranno adeguarsi alla sentenza emessa. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sporti che riferisce anche come l'Avvocato Generale dell'Ue abbia per il momento dato un parere favorevole alle istituzioni Uefa e Fifa.