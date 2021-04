Superlega, Koeman: "Nessuno ora sa cosa può accadere"

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Ho parlato della Superlega con il presidente Laporta, che mi ha spiegato la posizione del club. C'è stato così tanto movimento che è meglio non dire altro. Nessuno sa cosa può succedere e cosa aspettarci". L'allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, interviene sulla vicenda della Superlega nella conferenza alla vigilia della partita della Liga contro il Getafe. "Io voglio soltanto il meglio per il nostro club - aggiunge l'allenatore olandese - Non so se il presidente ha chiesto qualcosa ai giocatori". (ANSA).