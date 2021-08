Superlega, Scaroni sulla posizione del Milan: "Progetto per noi accantonato, ma è difficile rispondere per il futuro".

Intervenuto in una lunga intervista al Corriere della Sera, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha ribadito la posizione del Milan nella Superlega: "Il progetto per il Milan è accantonato. Difficile rispondere per il futuro, dipende molto da come le istituzioni come la Uefa si posizioneranno e da cosa diranno gli appassionati. Ma qualsiasi progetto dovrà essere concertato tra le parti".