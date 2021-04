Superlega, Tuttosport: "Accedervi varrà come tre qualificazioni alla Champions"

"Accedervi varrà come tre qualificazioni alla Champions League", titola Tuttosport oggi in edicola. La Superlega non nasce per prendere il posto dei campionati nazionali ma della Champions. Ma il nocciolo sulla questione etica, che è ciò che viene criticato dal mondo del calcio, è l'accesso garantito ai fondatori della Super League, travalicando il merito sportivo. Per contro, l'enorme quantità di denaro che potrebbe fruttare la nuova competizione potrebbe garantire una quota sostanziosa anche alla base della piramide, per un gettito di quasi 2 miliardi, dettaglio che è stato oggetto di molte domande durante l'assemblea di Lega di ieri. Alle dodici società già note si aggiungeranno altri tre club fondatori, le altre cinque saranno a rotazione con accesso dai campionati nazionali. E quando toccherà ad una di queste incasserà quanto la partecipazione a tre Champions.