Suso e il derby: quando vede l'Inter si esalta

Jesus Suso ha segnato tre gol contro l’Inter in Serie A; contro nessuna squadra di questo torneo, il rossonero ha realizzato più reti nel massimo campionato: ai nerazzurri, inoltre, ha rifilato la sua unica doppietta a San Siro, nel novembre 2016. Lo spagnolo si candida anche come uomo assist in questo match, infatti solo Erick Pulgar (13) ha creato più occasioni per i compagni di Suso (12) nelle prime tre giornate di questa Serie A.