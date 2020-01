Suso saluta il Milan, qui sono diventato uomo

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Dopo essere passato al Siviglia in prestito, Suso dice addio al Milan con un lungo videomessaggio su Instagram, evidenziando l'impegno profuso in questi cinque anni: "Ho sempre amato Milano e il Milan, ho sempre dato tutto e me ne vado in punta di piedi, esattamente come sono arrivato anni fa. Ho sempre e solo provato a difendere la maglia del Milan, che è stupenda e ho sempre rispettato. Ci ho sempre messo la faccia, le gambe e il cuore. A volte ce l'ho fatta, altre volte no, ma ho sempre fatto tutto con onestà, affetto e attaccamento. Sono diventato uomo e padre con voi, ho acquistato la mia credibilità in campo e conquistato la Nazionale, grazie a voi". Lo spagnolo lascia "senza rimorsi e rimpianti": "Ho preteso sempre il massimo da me stesso e vado via a testa alta. Il mio compito qui è finito, adesso non tocca più a me, ma non dimenticherò mai nulla, né le cose belle né quelle meno belle. Sono arrivato in un Milan in difficoltà, ma ho sempre dato al mia disponibilità. Abbiamo passato anni particolari: diverse società, tanti dirigenti, numerosi allenatori. Mi mancherete. In bocca al lupo. Grazie Milan, sarò per sempre un tifoso vostro". (ANSA).