Suso sulla doppietta nel derby: "Utilizzai una scusa per non dover tornare a piedi..."

Suso, intervistato da Sky Sport, è tornato sulla scommessa che fece nel 2016, in vista del derby del 2-2 dove realizzò una doppietta: "Abitavo a Gallarate allora ed era il mio primo derby. Mi fecero un'intervista e mi chiesero cosa sarei stato disposto a fare per segnare una doppietta contro l'Inter. Quando ho fatto il secondo gol andai ad esultare sull'angolo e arrivò Bacca che mi gridò: 'Adesso vai a casa a piedi'. Poi l'Inter pareggiò e io utilizzai quella scusa - inventandomi che la scommessa prevedeva la vittoria del Milan, oltre alla mia doppietta - per non tornare a casa fino a Gallarate a piedi".