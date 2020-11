Svezia, Ibra non convocato per la prossima pausa delle nazionali

Dopo il post di lunedì di Zlatan Ibrahimovic, che ha pubblicato una foto che lo ritrae con la maglia della Svezia, aggiungendo la didascalia "E' da tanto che non ci si vede" ha scatenato tante speculazioni. Qualcuno sosteneva addirittura che fosse un clamoroso anticipo del ritorno di Ibra in nazionale già nella prossima pausa delle nazionali di metà novembre. In realtà, per il momento almeno, è stata semplicemente una provocazione del gigante di Malmoe. Ibrahimovic, infatti, non figura nell'elenco dei convocati di Janne Andersson, ct svedese per le tre gare che attendono la Svezia nel giro di una settimana.