Svezia, Ibrahimovic subito titolare contro la Georgia in coppia con Isak

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Svezia è stato accolto come un trionfo e c'è grande attesa per rivederlo in campo con la maglia gialloblù. Secondo quanto riporta il quotidiano baltico AftonBladet, domani sarà subito titolare nella partita della sua Svezia contro la Georgia. Il gigante di Malmoe, affronterà il match in coppia con Isakd opo che ieri, il ct Andersson, li ha provati insieme tra i titolari per tutto il corso dell'allenamento e considerando anche la probabile assenza di Berg che oggi non si è nemmeno allenato insieme ai compagni.