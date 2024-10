Svezia, Nanasi su Ibrahimovic: "L'ho sempre ammirato, ha avuto una grandissima carriera"

Sebastian Nanasi, promessa del calcio svedese, si è reso protagonista in questa prima parte di stagione per i suoi contributi al gol con la maglia dello Strasburgo. Il talento ha rilasciato un'intervista a Gianluca Di Marzio nella quale ha parlato anche della leggenda del Milan, Zlatan Ibrahimovic.

"Anche se ho sempre seguito il calcio non ho avuto un giocatore vero e proprio a cui m'ispiravo. Però i miei connazionali Henrik Larsson, Zlatan Ibrahimovic e Alexander Isak sono campioni con grandi carriere alle spalle. Ma anche se uno può sempre ispirarsi a qualcuno io cerco di essere la migliore versione di me stesso. Non voglio copiare nessuno, voglio solo essere Sebastian Nanasi."