Svizzera, Okafor lascia il ritiro della nazionale per un lieve infortunio alla testa

Ultim'ora che arriva direttamente dal ritiro della nazionale svizzera. L'attaccante rossonero Noah Okafor ha lasciato la selezione rossocrociata per un "lieve infortunio alla testa", come riportato dal sito della federazione calcistica elvetica. Il numero 17 del Milan salterà così l'impegno contro la Bielorussia in programma il 15 ottobre e rientrerà a Milanello.