Tacchinardi: "Leao ha un motore che non c'entra niente con gli altri"

© foto di DANIELE MASCOLO

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, si è così espresso a TMW Radio, durante Maracanà, su Leao: "Mai come nelle ultime partite si è visto come sia decisivo uno come Leao. Se togli uno imprevedibile come Diaz, è lui l'ago della bilancia. Ha un motore che non c'entra niente con gli altri, sta peccando un po' ultimamente in continuità. Se riesce a metterla in tutte le partite, il Milan diventa una squadra che può far male sempre".