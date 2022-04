Tacchinardi sullo scudetto: "Milan, Napoli e Inter se lo giocheranno fino all’ultimo"

MilanNews.it

Alessio Tacchinardi, ex giocatore, ha commentato così la corsa scudetto tra Milan, Napoli ed Inter ai microfoni di Tuttosport: "Dopo il pareggio del Milan contro il Bologna, in una partita che i rossoneri avrebbero dovuto vincere, non fallendo la ghiotta occasione prospettata, le dico che può davvero succedere di tutto. Sulla carta era un weekend favorevole al Diavolo, che avrebbe dovuto guadagnare punti, invece ne lasciati per strada due pesanti. Milan, Napoli e Inter si giocheranno fino all’ultimo il Tricolore. Ognuna delle tre, per diversi motivi, quando poteva scappare, ha rallentato, vedi il Napoli con la sconfitta contro il Milan. Allora non avrei dato un euro ai campani, che però ora si sono ripresi benissimo. L’Inter non mi sta per niente entusiasmando. Ma quando vincemmo lo scudetto del 5 maggio, nel 2002, nelle ultime 4-5 partite avremmo tirato mezza volta in porta: non ne avevamo più. Eppure le situazioni girarono a nostro favore. I nerazzurri hanno vinto immeritatamente allo Stadium, con episodi arbitrali che hanno deciso la partita, ma adesso, se conquistassero tre punti nel recupero, sarebbero lì a giocarsi il titolo. E potrebbero trovare nell’ultimo mese e mezzo delle risorse che non pensavano di possedere".