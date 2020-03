Taffarel su Paquetá: "E' un buon giocatore, ma il Milan dovrebbe lasciarlo andare in prestito"

Il leggendario portiere brasiliano Claudio Taffarel ha parlato di Paquetá a Calciomercato.com: "Ha un carattere particolare, è molto buono e tranquillo. Gli piace lavorare e ha forza. Sono giocatori che hanno bisogno di più tempo. Il Milan dovrebbe dargli la possibilità di giocare in un altro club per trovare continuità, Io penso che così potrebbe poi tornare al Milan con più convinzione e consapevolezza". Sul perché sta avendo così tanti problemi al Milan: "Lui è un buon giocatore però deve trovare la sua strada, il modo di giocare giusto. Tutti pensavamo che sarebbe andato in Italia per sfondare però fa fatica. E' molto giovane, forse è andato via troppo presto dal Brasile. Alcuni giocatori pagano questa fretta di andare in Europa".