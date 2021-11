Taibi: "Tatarusanu è un portiere efficace, bisogna dargli merito"

Massimo Taibi, ex portiere rossonero e attuale ds della Reggina, si è così espresso sul canale Twitch dell'AC Milan su Tatarusanu: "Purtroppo in Italia ci ricordiamo sempre ed esclusivamente degli errori, ma ancora oggi si parla dell'uscita contro l'Argentina. L'unica cosa per far dimenticare un errore è fare qualcosa di eclatante e il rigore parato nel derby su Tatarusanu lo è. Sono contento, il rumeno è un portiere efficace; non bada molto allo spettacolo, ma è efficace. Giocare nel Milan è difficile, falo da secondo ancora di più: bisogna dar merito al ragazzo".