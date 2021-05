Tante assenze durante la stagione, Pioli: "Gli infortuni hanno inciso, ci hanno impedito di fare le giuste rotazioni"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan, Stefano Pioli ha commentato l'elevato numero di infortuni stagionali: "Sicuramente hanno inciso, abbiamo avuto due blocchi di infortuni con dei reparti completi fuori per alcune partite. Questo ci ha impedito di fare le giuste rotazioni, i giocatori infortunati hanno avuto più tempo per recuperare la condizione ottimale. Giocare ogni 4-5 giorni è molto difficile. Siamo leggermente sopra la media per gli infortuni, abbiamo dovuto fare partite anche con 7-8 assenze. Da lunedì andrà valutato il lavoro fatto e su cosa si potrà migliorare".