Tanti auguri a Clarence Seedorf: tutti i suoi record al Milan

E’ l’unico calciatore della storia ad aver vinto la Champions League con 3 squadre diverse. Basterebbe questo per raccontare l’apporto di Clarence Seedorf al mondo del calcio. Nato a Paramaribo, in Suriname, Seedorf iniziò la carriera professionistica nell’Ajax. E proprio ad Amsterdam iniziò a togliersi le prime soddisfazioni personali e di squadra, con i successi in campionato e in Champions, nel ’94-’95 contro il Milan di Capello. Alla fine di quella stagione, era l’estate del ’95, Seedorf passa alla Sampdoria per 7 miliardi di lire. Il triennio successivo lo gioca col Real Madrid e proprio al Santiago Bernabeu vince la sua seconda Champions League. A metà stagione, nel gennaio del 2000, esordisce con un gol con l’Inter, dove resterà fino all’estate del 2002 quandò passò dall’altra sponda meneghina, quella del Milan. E in rossonero, Seedorf, scriverà le pagine più lunghe e importanti della sua carriera, non solo per le due Champions League vinte. Chiuderà la carriera da giocatore al Botafogo, in Brasile, prima di diventare allenatore: il Milan, quindi lo Shanzhen in Cina e il Deportivo la Coruna, prima dell’incarico da ct del Camerun.

Centrocampista dotato di grande tecnica e forza fisica, nelle oltre 1000 partite giocate in carriera ha segnato tantissimo, 159 reti. Conosce e parla alla perfezione 6 lingue e oltre al calcio si è sempre interessato a molti altri ambiti, dalla ristorazione al motociclismo. In carriere Seedorf ha vinto 4 Champions League, 1 Intercontinentale, 2 Supercoppa UEFA, 1 Coppa del Mondo per Club, 2 campionati olandesi, una Coppa dei Paesi Bassi, 2 Supercoppa dei Paesi Bassi, un campionato spagnolo, una Supercoppa di Spagna, 2 campionati italiani, una Coppa Italia, 2 Supercoppe italiane e un campionato carioca. Oggi Clarence Seedorf compie 44 anni.