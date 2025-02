Tanti auguri a Filippo Terracciano che oggi compie 22 anni!

vedi letture

Tredici mesi fa il suo arrivo in rossonero, era il precedente mercato invernale rispetto a quello appena terminato e Filippo Terracciano diventata un giocatore del Milan. Ormai è un volto noto della nostra rosa, finora ha totalizzato 18 presenze nelle varie competizioni e ha partecipato alla spedizione vincente di Riyadh che ci ha regalato la Supercoppa Italiana. Oggi Filippo compie 22 anni! Un giocatore in grado di ricoprire più posizioni in campo, sempre a disposizione, risorsa preziosa all'interno del gruppo. Nel giorno di Empoli-Milan, la speranza di Terracciano e anche nostra è quella di festeggiare al Castellani con una vittoria. Intanto, tantissimi auguri!