Tanti auguri a Noah Raveyre: il giovane portiere compie 19 anni

Oggi, 22 giugno, è il compleanno di Noah Raveyre, il giovane portiere del Milan. Il francese compie oggi 19 anni: arrivato al Milan l'estate scorsa dal Saint Etienne, Raveyre si è messo in mostra in Primavera, disputando 20 partite nel campionato Primavera 1 subendo 24 gol e mettendo a referto 6 clean sheet. Analizzando anche Coppa di Primavera, Fasi Finali e Youth League, il totale delle sue presenze sale a 30, sempre con ottimo rendimento.

Ecco il post che il club rossonero gli dedica nel giorno del suo compleanno:

Many happy returns to our Frenchman in goal