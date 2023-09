Tanti auguri a Olivier Giroud! Il bomber francese compie 37 anni

Giornata importante per il Milan che affronta a San Siro alle 18 la Lazio, in un vero e proprio big match di Serie A. Ma il 30 settembre è un guorno speciale anche per Olivier Giroud che oggi festeggia il compleanno: sono 37 le candeline che il francese spegnerà quest'oggi con la speranza di regalarsi i tre punti e magari anche la gioia del gol. Arrivato in rossonero nell'estate del 2021, Giroud ha frantumato la fantomatica "maledizione della numero 9", andando a segno 36 volte in 91 partite e trovando una seconda giovinezza all'ombra del San Siro rossonero. Tantissimi i gol pesanti di Giroud, spesso nelle partite che contano, e un ruolo da assoluto protagonista nella conquista del diciannovesimo scudetto rossonero.

Tanti auguri, Olivier!