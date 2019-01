Tanti auguri a Rino Gattuso che oggi compie 41 anni

Un rapporto unico e speciale, un legame di calcio ma anche di vita, una storia che continua e si riempie ogni giorno di pagine nuove. Gattuso e il Milan, Gattuso è il Milan: lo rappresenta e lo allena, dopo aver giocato e vinto tutto da protagonista. Oggi, 9 gennaio 2019, Rino compie 41 anni!

Sulla panchina rossonera da 14 mesi, ci ha sempre messo anima e passione. Nel 2018, sotto la sua guida, la squadra ha totalizzato 70 punti in Serie A. Un bottino importante, da alimentare costantemente anche in questo 2019 per poter ambire al grande obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions League. Da parte di tutta la famiglia rossonera: tanti auguri Mister!