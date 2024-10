Tanti auguri a Zlatan Ibrahimovic che oggi compie 43 anni!

vedi letture

Oggi, 3 ottobre, è il compleanno di Zlatan Ibrahimovic, grande ex attaccante rossonero e attualmente Senior Advisor di RedBird e del Milan. Lo svedese, che da calciatore con la maglia del Diavolo ha collezionato in tutto 163 presenze e segnato 93 gol, compie 43 anni. Tanti auguri ad uno degli attaccanti più forti che ha indossato la prestigiosa maglia del club di via Aldo Rossi!!!