Tanti auguri ad Oliver Bierhoff, uno degli eroi dello Scudetto vinto nel 1999!

Tanti auguri ad Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan che oggi compie cinquantaquattro anni. La società rossonera ha voluto celebrare con un post sui propri canali social uno degli eroi dello Scudetto vinto nel 1999, che vestì la casacca milanista dal 1998 al 2001 collezionando 119 presenze e siglando 44 gol.

Many happy returns to one of the heroes of the 1999 Scudetto



