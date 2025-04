Tanti auguri di una buona Pasqua a tutti i lettori di MilanNews.it!

La redazione di MilanNews.it auguri a tutti i suoi lettori e a tutte le sue lettrici tantissimi auguri di buona Pasqua! Una festa che oggi sarà ancora di più a tinte rossonere con il Milan che scenderà in campo alle 20.45 a San Siro contro l'Atalanta, in occasione del 33° turno del campionato di Serie A Enilive.

Anche in questa giornata di festività pasquale e in quella di domani, la redazione di MilanNews.it vi accompagnerà con tutte le notizie e gli aggiornamenti legati al mondo rossonero, in vista e nel post gara di questa sera. Restate con noi per non perdervi nessuna novità: tanti auguri!