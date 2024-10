Tanti auguri Theo Hernandez! Il francese compie 27 anni: il messaggio del Milan

Se c'è qualcuno che questa sera vuole vincere un pochino più degli altri, questo è sicuramente Theo Hernandez che oggi festeggia il compleanno. Per il terzino rossonero che ormai indossa la fascia di capitano con regolarità, vista l'assenza di Calabria, sono ben 27 le candeline da spegnere nella giornata di oggi.

Il Milan, come di consueto, gli ha dedicato un messaggio social. Nel tweet pubblicato dal profilo ufficiale del club si legge: "Theo compie 27 anni oggi! Auguriamo il meglio al nostro terzino volante francese". Anche la redazione di MilanNews.it si unisce agli auguri al numero 19 rossonero!

Theo turns 27 today! Wishing the very best to our flying French full-back 🫶 #SempreMilan