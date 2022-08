Tanti gol ma solo due doppiette: Rebic in cima alla classifica marcatori insieme a Vlahovic

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono stati 34 i gol segnati nella prima giornata di Serie A, tutto sommato non pochi per una singola giornata. Nonostante questo solo due giocatori sono andati a segno più di una volta, Ante Rebic e Dusan Vlahovic. Ecco dunque che dopo la prima giornata il croato, anche se solo dopo appena 90 minuti, si ritrova in cima alla classifica dei marcatori insieme al calciatore della Juventus.