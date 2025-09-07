Tardelli elogia Gattuso: "Non è uno che cerca solo il bel gioco, punta a vincere"

Marco Tardelli, ex giocatore e allenatore è intervenuto così durante la trasmissione Dribbling, dove era ospite per commentare la prova dell’Italia contro l’Estonia. Queste le sue parole sugli azzurri:

"Mi piace, è una squadra solida e concreta. Gattuso non è uno che cerca solo il bel gioco, punta a vincere. È uno concreto, deciso, e lo ha fatto vedere chiaramente. I giocatori hanno risposto bene sul campo, hanno lavorato con intensità e si è percepito qualcosa di nuovo e incoraggiante".