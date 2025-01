Tardelli fa le carte alla Champions: "L'Inter può vincerla. Ma attenzione al Milan..."

Marco Tardelli, in una intervista a Repubblica è tornato sulle difficoltà che sta avendo la Juventus in questo campionato: "Ci sono differenze di approccio, ma a cosa hanno portato? La Juve può essere bella o brutta, ma deve vincere. Pareggiare non interessa a nessuno. Mi aspettavo di più da Thiago Motta. Hanno fatto investimenti importanti, è vero che ci sono stati molti infortuni ma finora il giudizio non può essere positivo. Vedo troppa confusione, anche sulla questione del capitano", ha detto l'ex centrocampista bianconero oggi, che in carriera è stato anche allenatore dei nerazzurri.

È ancora Vlahovic l’attaccante giusto per i bianconeri?

"Per me sì, alla fine i suoi gol li fa sempre. Va tenuto e aiutato, è un patrimonio del club». L’Atalanta può sorprendere ancora in Europa? «Ha un impianto collaudato, nessuno vorrà incontrarla nella seconda fase".

Come giudica il percorso del Bologna?

"L’inizio è stato difficile, poi è cresciuto molto. In campionato ha solo un punto meno dello scorso anno, non era scontato".

Tra le italiane chi può fare più strada in Champions?

"L’Inter ha il potenziale per vincerla. Ma attenzione al Milan: ha una bella squadra, se lo spogliatoio si compatta può davvero sognare in grande".