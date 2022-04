Tardelli: "Il Milan e Pioli hanno lavorato con mirabile saggezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dai taccuini de La Stampa, Marco Tardelli ha parlato così del percorso in campionato del Milan di Stefano Pioli: "Se il Milan vincerà il campionato, non sarà solo per la svista del portiere nerazzurro, ma per un'annata costruita con grande attenzione dalla società e dal suo allenatore Stefano Pioli. Ha lavorato con mirabile saggezza, le assenze di giocatori importanti come Ibra, Bennacer, Kessie e Kjær non hanno fermato la sua rincorsa. Stefano è riuscito a far crescere giocatori come Leão e Tonali".