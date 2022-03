Tardelli: "Milan ancora presente, dovrà solo ritrovare le energie di qualche partita fa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mardo Tardelli, ex calciatore, è intervenuto alla Domenica Sportiva parlando anche del Milan: “Il Milan ha perso qualcosa contro le squadre cosiddette più piccole ma anche per colpa di qualche errore. Nonostante questo, credo sia ancora presente. Penso che possa ritornare come qualche tempo fa, avere dei cali è normale, dovrà solo ritrovare le energie”.