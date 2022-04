Tardelli: "Scudetto? Penso che il Napoli abbia maggiori possibilità di vincerlo"

MilanNews.it

Marco Tardelli, ex giocatore della Juventus e della Nazionale italiana, sulle colonne de La Stampa, ha parlato della lotta scudetto. Tardelli ha scritto: “Tra Milan, Napoli e Inter chi si cucirà lo scudetto sulla maglia? Un'Inter non bella e ultimamente sofferente, un Milan confusionario con molte sbavature in fase conclusiva ci fanno pensare che il Napoli in questo momento possa essere la squadra con maggiori possibilità di vittoria. Gli azzurri si divertono, hanno un gioco corale e meno dispendioso. Una rosa che permette a Luciano Spalletti di adattarsi a qualsiasi modulo di gioco. Grazie alla sua esperienza e capacità tattica è riuscito a sopperire ad assenze importanti”.