Tare a DAZN: "La Lazio va affrontata con massimo rispetto. Maignan? Stiamo parlando in serenità"

vedi letture

Nel pre partita di Milan-Lazio il direttore sportivo rossonero Igli Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida contro i biancocelesti, lui che è un grande ex.

Che sensazioni prova contro la Lazio

"È stata un bellissimo incontro con i miei ex giocatori e collaboratori, soprattutto cuoci, magazzinieri, mi mancavano. È stato un momento è emozionante. La Lazio è una squadra molto preparata, ha giocatori che ha vissuto delle partite importanti perciò va affrontata con massimo rispetto perché è una signora squadra".

La gestione di Maignan vi vede in che modo?

"Con Maignan abbiamo fatto un bel discorso a inizio anno insieme a società ed allenatore. Siamo contenti che sta facendo un grande campionato, è quello che ci aspettavamo. Stiamo parlando in serenità, ma al momento ci concentriamo su questa partita che sarà fondamentale per la classifica".

Gioca Nkuknu: che occasione è per il giocatore? Come mai non si è ancora sbloccato?

"Basta capire come è arrivato al Milan,s enza preparazione, Nel momento in cui si è ripreso un po' è andato in Nazionale ed è tornato infortunato. Quando è rientrato sappiamo che non è questo il suo rendimento ma abbiamo grande fiducia in lui perché può fare la differenza, e piano piano dobbiamo dargli la fiducia perché può essere importante per la nostra squadra".