Tare e il viaggio a Lugano da Allegri: "In 2-3 ore abbiamo capito che c'era sinergia"

Nella serata di ieri il Milan ha celebrato la partnership con BMW, che dura ormai da diversi anni. All'evento commerciale organizzato in quel di Milano, hanno partecipato anche i tre uomini più chiacchierati al momento in casa rossonera: l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e ovviamente l'allenatore Massimiliano Allegri. Nel corso della serata tutti e tre hanno avuto l'occasione di parlare e concentrarsi su sensazioni, obiettivi e ambizioni milaniste per questa nuova stagione. Le dichiarazioni di Tare.

IGLI TARE

A un mese e mezzo dal suo arrivo, come procede l suo lavoro? "Sono molto sorpreso dall'organizzazione della società: da subito ho sentito la disponibilità da tutti quanti per mettere me e Max nelle condizioni migliori possibile per far sì che questo progetto cominci come si deve. Abbiamo ancora tanta strada da fare, siamo nei primi passi: dobbiamo essere fiduciosi e bravi a portare quell'esperienza, quella mentalità, quel qualcosa in più che serve per rappresentare una società gloriosa come il Milan"

Il racconto della scelta di Allegri e del blitz a Lugano". Abbiamo deciso insieme alla società di fare questo cambiamento. Serviva da subito una risposta importante con un allenatore esperto e con mentalità vincente come Max. E non ci sono stati dubbi: dopo una telefonata fatta tra me e lui, con Giorgio siamo andati a Lugano per incontrare Allegri. È stato un incontro piacevole perché in quelle 2-3 ore abbiamo capito che c'era la sinergia ma soprattutto la voglia di continuare questo percorso. Siamo tutti e tre qua e cerchiamo di fare il meglio possibile"