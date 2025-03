Tare ha stregato il Milan. La decisione sembra presa dopo i colloqui di Londra con Ibrahimovic e Cardinale

La poltrona di direttore sportivo del Milan potrebbe presto essere occupata da Igli Tare. Scrive questa mattina Tuttosport che dopo i colloqui andati in scena in quel di Londra con Gerry Cardinale Zlatan Ibrahimovic, il dirigente albanese, ex Lazio, ha superato la concorrenza degli altri due candidati, ovvero Andrea Berta e Fabio Paratici, entrambi destinati ad un futuro in Premier League.

Ma perché il Milan sta decidendo di puntare su Tare? Perché stiamo parlando di un uomo forte, talent scout, amante del campo e della vita da campo, che nei suoi 12 anni alla Lazio è riuscito a formare una squadra competitiva seguendo le sue idee nonostante la presenza molto spesso anche invasiva del presidente Lotito. Riporta TuttoSport.