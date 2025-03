Tare o Paratici? Entro la fine della settimana la decisione del Milan

Igli Tare o Fabio Paratici: questo è il dilemma del Milan. La proprietà rossonera ha deciso di inserire in dirigenza una figura importante come quella del direttore sportivo, che tanto è mancata nel corso della stagione. I due nomi menzionati sono quelli sui quali la proprietà rossonera starebbe ragionando in questi giorni dopo averli incontrati in quel di Londra.

Nella corsa al ruolo di direttore sportivo del Milan Igli Tare sembrerebbe essere leggermente in vantaggio rispetto a Fabio Paratici, ma fino a quando non verrà presa una decisione definitiva potrebbe succedere di tutto. Ma quando effettivamente si scoprirà chi sarà il nuovo ds del Milan? Il Corriere dello Sport di questa mattina scrive che entro la fine di questa settimana verrà presa la decisione definitiva, con il Diavolo che potrà così cominciare finalmente a programmare la prossima stagione, evitando così di commettere gli stessi errori di 12 mesi prima.