Tare realizza il suo sogno da bambino: le sue parole sul Milan

vedi letture

Da lunedì il Milan ha il suo nuovo direttore sportivo: si tratta dell'ex dirigente della Lazio Igli Tare che, dopo un paio di anni trascorsi senza un impiego, ha deciso di rimettersi in gioco in via Aldo Rossi alla guida del club rossonero che cerca di ricomporre i suoi pezzi e di tornare al vertice dopo la stagione appena terminata che è stata fallimentare. Tare si è concesso ai microfoni di Milan Tv per la sua prima intervista da dirigente milanista. Un estratto delle sue dichiarazioni (qui l'intervista completa).

Sul Milan: "Il Milan ha una storia gloriosa. L'ho seguita fin da bambino, mi ricordo i tempi di Wilkins e Hateley. La mia famiglia, tutti i miei zii erano milanisti: è stato sempre un legame forte e non l'ho nascosto anche quando sono diventato giocatore o dirigente. Tutti noi abbiamo tifato per un club, per me essere qui oggi e parlare per quel club che ho tifato da bambino vuol dire tanto. Il mio esordio in Serie A è un Brescia-Milan, il mio primo figlio è nato durante un Milan-Bologna il 13 settembre 2003. È un legame molto affettivo, poi i grandi giocatori, i grandi campioni, una società guidata con classe ed eleganza ha fatto sì che questo è uno dei club, insieme al Real Madrid, più gloriosi del mondo. Vuol dire tanto per me"