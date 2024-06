Tare si sbilancia: "Broja? Ha qualcosa di Thierry Henry"

Tra gli obiettivi del mercato del Milan ci sarebbe anche l'attaccante del Chelsea e della nazionale albanese - questa sera avversaria dell'Italia nella prima gara degli Europei tedeschi - Armando Broja. Il centravanti sarebbe stato individuato come possibile colpo per rinforzare e allungare il reparto, non sarebbe in altre parole acquistato come titolarissimo ma più come alternativa. Un giocatore che da sempre convive con grandi aspettative che, però, non è mai veramente riuscito a rispettare, anche per via di un brutto infortunio la ginocchio nel 2022.

Oggi SportWeek, proprio in vista della sfida tra Italia e Albania, ha intervistato un albanese che del nostro calcio è intenditore, Igli Tare ex giocatore e dirigente della Lazio. Tare ha parlato così di Broja, elogiandolo ed esaltandolo con un paragone molto importante: "Broja, l’attaccante del Chelsea che ha finito la stagione in prestito al Fulham, non è ancora al top dopo i problemi al ginocchio ma è completo, moderno ed esplosivo. Chi mi ricorda? Ha qualcosa di Thierry Henry".