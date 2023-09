Tassotti: "Adli ha personalità. Deve essere molto milanista..."

Mauro Tassotti, ex difensore e vice allenatore rossonero, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Yacine Adli così: "Una sorpresa? No. Ho letto le sue dichiarazioni d’amore. Deve essere molto milanista. Queste cose piacciono a tutti, alla società, ai compagni, alla gente. Eh, non è facile parlare così quando non giochi. Ha personalità, è un bravo ragazzo. Tutti insieme aumenteranno anche il loro profilo internazionale"