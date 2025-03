Tassotti allenatore del Milan? Ne parla l'ex compagno di squadra

Ospite al programma Radio Anch'io su Radio 1, l'ex attaccante del Milan Pietro Paolo Virdis ha parlato del Diavolo e del delicato momento di crisi che sta attraversando la formazione di Sergio Conceiçao: "È una situazione complicata, nessuno si sarebbe aspettato una situazione del genere. Agli errori societari si sommano quelli continui in campo. Giocatori che prima davano certezze assolute ora sono irriconoscibili. Ad esempio di Maignan: è stato uno dei protagonisti degli ultimi anni e ora anche lui è entrato in un vortice di insicurezza. È difficile vedere uno spiraglio".

Tassotti può normalizzare la situazione come ha fatto Ranieri alla Roma?

"Mauro è un uomo di esperienza, conosce molto bene l'ambiente, sicuramente darebbe molte cose positive. Ci potrebbe stare, ma pensare di poter recuperare ci vuole proprio un miracolo".

